İspanya’da facianın bilançosu artıyor: Can kaybı 217’yi buldu

İspanya'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.