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Giriş Tarihi: 3.11.2024 17:15

İspanya’da facianın bilançosu artıyor: Can kaybı 217’yi buldu

İspanya’nın güney ve doğu bölgelerinde 29 Ekim’de yoğun yağışların ardından sel felaketi yaşanmıştı. Facia, büyük can kayıplarına ve hasara neden oldu. Birçok kişi hala kayıpken hayatını kaybedenlerin sayısı da 217’ye yükseldi.

DHA
İspanya’da facianın bilançosu artıyor: Can kaybı 217’yi buldu

İspanya'da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

HALK TEPKİLİ

İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez, selden etkilenen Valensiya'yı ziyaret etti. Halkın tepki gösterdiği siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

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İspanya’da facianın bilançosu artıyor: Can kaybı 217’yi buldu
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