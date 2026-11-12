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İspanya’da genel greve milyonlar katıldı: Göstericiler polisle çatıştı!

İspanya’da genel greve milyonlar katıldı: Göstericiler polisle çatıştı!

İspanya'da konut sorunu ve yüksek yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel greve milyonlarca işçi katıldı. Maskeli göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verirken, mağazaların vitrinlerini kırdı. Göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 01:16

Göstericiler, Barselona'da 400 bin kişinin yürüdüğünü duyurdu. Belediye yönetimi ise "Yaşamak, sadece hayatta kalmak değil" yazılı dev pankartın arkasında yürüyenlerin sayısını 55 bin olarak verdi. İspanyol hükümeti yetkilileri, başkent Madrid'de sağanak yağmura rağmen gerçekleştirilen gösteriye ise yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını açıkladı. Büyük kalabalık, Paseo del Prado Bulvarı'nda bir şemsiye denizi oluşturdu.

Barselona'dan gelen görüntülerde, barışçıl yürüyüşün ardından çoğunlukla genç oldukları görülen göstericilerin şiddet eylemlerine karıştıkları görüldü. Maskeli göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verdi, mağazaların vitrinlerini kırdı ve zırhlı araçlarla bölgeye gelen polise havai fişek attı. Polisin ise göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü. Grevin organizatörlerinden Genel İşçiler Birliği (UGT) lideri Pepe Alvarez, greve kitlesel katılım sağlandığını ve eylemin başarılı olduğunu söyledi. İşçi Komisyonları (CCOO) sendikasının lideri Unai Sordo ise katılımın "çok kayda değer" olduğunu belirtti.