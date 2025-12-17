İspanya’da göçmen tahliyesi! Katalonya’da 400 kişi polis zoruyla binadan çıkarıldı

Yetkililer, bu operasyonun İspanya'da işgal edilen binalarda yaşayan göçmenlere yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı polis müdahalesi olduğunu açıkladı. Tahliyenin, 4 Aralık'ta alınan mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

SAYI SON HAFTALARDA AZALDI

Yerel yönetim kaynakları, eski bir B9 lisesi binasında uzun süre yaklaşık 400 göçmenin yaşadığını, tahliye haberlerinin yayılmasıyla son haftalarda bu sayının 200'e kadar düştüğünü belirtti.

Tahliye sonrası Badalona'daki sosyal yardım kuruluşları, en kırılgan durumda olan yaklaşık 50 göçmeni Sosyal Hizmetler binasına yerleştirirken, diğer göçmenler için de barınma imkânı sağlanması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

"İNSANİ DEĞERLERE SAYGI" VURGUSU

Katalonya özerk hükümet başkanı Salvador İlla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahliyenin "insani değerlere saygı gösterilerek ve yardıma ihtiyacı olan herkese destek olma amacıyla" gerçekleştirildiğini savundu.

Katalonya Parlamentosu'nda konuşan Comuns partisinin Sözcüsü Jessica Albiach ise "Bu bir rezalet, insan hakları ihlali." diyerek, "kışın ortasında ve alternatif konut sağlanmadan" yapılan tahliyeleri kınadı.

Katalan polisi (Mossos d'Esquadra) ve İspanya Ulusal Polisi tarafından sabah saatlerinde başlatılan tahliyede, göçmenler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.