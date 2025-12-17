İspanya’da holiganlara darbe! Fanatik taraftar gruplarına operasyonda 57 gözaltı
İspanya polisi, ikinci ligde mücadele eden bazı futbol kulüplerinin fanatik taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenledi. Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena’da gerçekleştirilen baskınlarda 57 kişi gözaltına alındı.
İspanya Polis Müdürlüğü, gözaltına alınanların çeşitli futbol kulüplerini destekleyen, şiddet yanlısı ve radikal grupların üyesi olduklarının tespit edildiğini açıkladı.
KAMU DÜZENİNİ BOZMAKLA SUÇLANIYORLAR
Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.