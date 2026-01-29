İspanya’da kar fırtınası alarmı

İspanya'yı etkisi altına alan Kristin Fırtınası nedeniyle ülkedeki 77 bölgede eğitime ara verildi. İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Kristin Fırtınası nedeniyle İspanya'nın büyük bir kısmında şiddetli yağmur, rüzgâr ve kar yağışı etkili oldu. Fırtınaya karşı teyakkuza geçen yetkililer, 77 bölgede eğitime ara verildiğini açıkladı. İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 140'tan fazla yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmen ya da tamamen kapandığını duyurdu.