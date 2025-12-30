İspanya’da kayak merkezinde çığ faciası: 3 ölü

İspanya'nın Aragon bölgesine bağlı Panticosa Belediyesindeki kayak merkezinde 2 bin 600 metre yükseklikte çığ düştü. 6 kişilik bir grup çığ altına kaldı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, çığ altında kalan 2 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kurtulduğu ifade edildi.

Çığın bir buz tabakasının kırılması sonucu meydana geldiği, kar ile buzu dağ yamacından aşağıya sürüklediği öğrenildi.