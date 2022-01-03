İspanya’da Kovid-19 vakalarında korkunç tablo: Salgın başından beri en yüksek seviye!

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, 30 Aralık'tan bugüne kadar ülkede 372 bin 766 yeni vaka tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti.

Son 14 günde ülke genelinde her 100 bin kişide belirlenen yeni vaka ortalaması ilk defa 2 bini geçerek 2 bin 296'ya çıktı. Böylece İspanya'da son bir aydır vakalarda tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.