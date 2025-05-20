İspanya’da mobil şebekede büyük çaplı kesinti yaşandı

İspanya'da, vatandaşlar için büyük bir yıkıma ve ağır maddi hasara yol açan elektrik kesintilerinden birkaç hafta sonra ülke çapındaki telefon şebekesi çöktü.

Telefonica şirketinde şebeke hizmetlerini geliştirme sırasında çıkan arıza nedeniyle acil servisler alternatif telefon numaraları sağlamak zorunda kaldı.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, en çok etkilenen sabit telefon hatları olurken, Telefonica şirketinin iletişim hizmetlerinin farklı derecelerde etkilendiği görüldü.

Telefonica sözcüsü, "Belirli hizmetleri etkileyen bazı ağ yükseltmeleri gerçekleştirdik. Sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.