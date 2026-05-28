İspanya’da Sanchez’in partisine baskın
Gazze soykırımı konusunda en sert çıkışları yapan liderlerden biri olan İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez'in partisine yapılan baskın dikkat çekti. Jandarma Merkez Operasyon Birimi, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin Madrid'deki genel merkez binasında belge araması yaptı. Operasyonun eski parti üyesi Leire Diez'in de adının geçtiği iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili soruşturmayla bağlantılı olduğu bildirildi.