İspanya’da sandıktan hangi sonuç çıkacak? İki güçlü aday oylarını kullandı
İspanya’da erken genel seçim için milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Başbakan Pedro Sanchez tarihi katılım beklediğini açıklarken, muhalefet lideri Feijoo seçimin ülkenin gelecek 10 yılına yön verebileceğini söyledi.
İspanya'daki erken genel seçimlerde sandıklar saat 09.00'da (TSİ 11.00) açılır açılmaz başkent Madrid'in Moncloa Mahallesi'ndeki okulda oy veren Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere tarihi katılım olacağını öngördüğünü belirterek, "Buna dair içimde iyi bir his var. İspanya'nın geleceği için yüksek bir katılım olmasını istiyorum." dedi.
Oyunu Madrid'in Salamanca Mahallesi'ndeki okulda kullanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo da "İspanyollar, sadece gelecek 4 yılın hükümetini değil belki de 10 yıllık ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim yapacak. Korkuyla değil hafızanızla oy kullanın." şeklinde konuştu.
İspanya'nın dünyanın "en iyi ülkesi" olduğunu söyleyen Feijoo, "Bu akşam büyük bir demokrasi kutlaması yapacağız." dedi.
İSPANYA'DA ERKEN GENEL SEÇİM SÜRECİ
Meclisteki 350 milletvekilinin ve Senatodaki 209 senatörün belirleneceği, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere 38 milyon 616 bin 949 seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerde oy kullanma işlemi saat 09.00'da başladı.
Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal ve yerel polis ile jandarma görevlendirildi.
Oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.
İspanya ana karası ile arasında bir saat fark bulunan Kanarya Adaları'nda sandıklar kapandıktan sonra, saat 21.00'de sandık başı anket sonuçları televizyonlarda açıklanacak.
Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te düzenlenen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin Mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.
ANKETLERDE YARIŞI KİM KAZANIYOR?
Solda Pedro Sanchez, sağda Alberto Nunez Feijoo, seçim yarışındaki en güçlü iki aday olarak gösteriliyor.
Anketlerde seçimlerden her türlü durumda 2019 yılından beri olduğu gibi koalisyon hükümetini zorunlu kılacak sonucun çıkması ve kazananın sağ partiler olması öngörülüyor.