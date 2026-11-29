İspanya'daki erken genel seçimlerde sandıklar saat 09.00'da (TSİ 11.00) açılır açılmaz başkent Madrid'in Moncloa Mahallesi'ndeki okulda oy veren Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere tarihi katılım olacağını öngördüğünü belirterek, "Buna dair içimde iyi bir his var. İspanya'nın geleceği için yüksek bir katılım olmasını istiyorum." dedi.

Oyunu Madrid'in Salamanca Mahallesi'ndeki okulda kullanan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo da "İspanyollar, sadece gelecek 4 yılın hükümetini değil belki de 10 yıllık ülkenin kaderini belirleyecek bir seçim yapacak. Korkuyla değil hafızanızla oy kullanın." şeklinde konuştu.

İspanya'nın dünyanın "en iyi ülkesi" olduğunu söyleyen Feijoo, "Bu akşam büyük bir demokrasi kutlaması yapacağız." dedi.