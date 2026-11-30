İspanyollar, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve şu andaki Başbakan Pedro Sanchez yönetimindeki son 8 yıllık sol iktidarı değiştirme yönünde tercih kullandı.

Sanchez'in, PP lideri Alberto Nunez Feijoo'ya telefonla arayarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını kutladığı açıklandı. Seçim Kurulu'nun açılan sandıkların yüzde 93'üne göre PP, 350 sandalyeli mecliste 133 milletvekili çıkardı.

PSOE 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 52, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 11, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2.

Bu sonuçla İspanya, bir kez daha koalisyon hükümeti kurmak zorunda kalacak. Meclis çoğunluğu için 176 gerekirken, PP'nin diğer bir sağ görüşlü Vox partisiyle toplam milletvekili sayısı 185'i buldu. Sağ görüşlü iki siyasi parti arasında gelecek günlerde yapılacak müzakereler yeni hükümeti belirleyecek. Müzakerelerin beklendiği gibi geçmesi halinde İspanya'nın yeni başbakanı 65 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo olacak.

PP SENATO'DA DA 121 SANDALYE İLE BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI.

Senato'da sol partilerin ittifakı İlerici Senato 59, PSOE 14, ERC-Bildu ittifakı 10 koltuk aldı. Diğer yandan sandıktan çıkan sonucu son yapılan Temmuz 2023'teki genel seçim sonuçları ile kıyasladığımızda, PP'nin 4, PSOE'nin 6, eski adı Sumar bu seçimdeki adı Geniş Cephe'nin ise 20 milletvekili daha az çıkardığı görüldü.

Seçimde oylarını en çok artıran parti 33 olan milletvekilini 52'ye çıkaran ve göçmen karşıtı politik tutumuyla öne çıkan Vox oldu.

Bu arada ilk defa genel seçime katılan, Endülüs bölgesinde kurulan "İleri Endülüs" adlı sol partinin bu bölgeden 4 milletvekili çıkarması dikkat çekti.

SANCHEZ'İN SOLA LİDERLİK YAPTIĞI SİYASİ GELECEĞİ TARTIŞILACAK

Ayrıca son 8 yıldır Başbakan olan, Avrupa solunun öne çıkan tek lideri olarak gösterilen 54 yaşındaki Sanchez'in siyasi geleceği de tartışma konusu olacak.

İspanya'da demokrasi tarihinde geçmişteki tüm başbakanlar, genç yaşlarına rağmen seçim kaybettiklerinde aktif siyaseti bırakma kararı almıştı.

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.

Bu seçimlerde İspanyolları en çok tedirgin eden konular konut krizi ve göçmen sorunu olarak gösterildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör