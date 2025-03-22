İspanya’da sel alarmı! Şiddetli fırtınalar ülkeyi esir aldı

İspanya'da son üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin orta bölgelerinde de etkisini gösterdi. Yetkililer, Madrid, Toledo ve Avila'da nehirlere yakın küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Ayrıca başkent Madrid'den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riskine karşı alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi. Yerel yönetim tarafından Avila kentinin güneyindeki ilçelerde acil durum ilan edilirken, bölge sakinlerinden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları istendi.

Meteoroloji yetkilileri, İspanya'da mart ayındaki yağışların rekor düzeyde olduğunu açıkladı.