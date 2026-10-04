İspanya’da sel felaketi: 2 ölü

İspanya'nın genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu ülkenin doğusundaki Barselona'da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Katalonya özerk yönetimi, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar "kırmızı" alarm ilan edip, bölgedeki tüm vatandaşlara uyarı mesajları gönderdi.

Barselona'nın Tordera ilçesinde bir duvarın çökmesi sonucu 65 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri de Barselona'nın Montornes ilçesinde bir kişinin öldüğünü, Pineda de Mar'da derenin taşması sonrasında bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yağışlar sonucu Acil Yardım ekiplerinin 5 binden fazla müdahalede bulunmak zorunda kaldığı Barselona başta, Katalonya'nın farklı bölgelerinde tren ve metro ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığı, bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.