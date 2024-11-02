İspanya’da sel isyanı: Hükümet yetersiz kaldı

İspanya'daki, Avrupa'da son yılların en kötü doğal afeti olarak adlandırılan sel felaketinin etkileri sürüyor. Euronews'te yer alan habere göre, 211 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de kaybolmasına yol açan sel felaketi, ülke genelinde bir dayanışma dalgası yarattı.Yüzlerce kişi selden etkilenen bölgelere yürüyerek, su, temel ürünler, kürekler ve süpürgeler taşıyarak çamurun temizlenmesine yardımcı oldu. Sel felaketi, kamu güvenliğinde üst sıralarda yer alan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde bunun nasıl olabildiğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.Yetkililer, felaketin büyüklüğü karşısında baskı altında. Bu durum, pek çok kişinin öfkelenmesine yol açtı. Bazı muhalefet milletvekilleri merkezi hükümeti, halkı sel konusunda uyarmakta ve kurtarma ekiplerini yardım bölgesine göndermekte geciktiği için eleştirdi.Felaketten en çok etkilenen Valencia bölgesi sakinleri ise sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda yerel makamların hazırlıksızlığını sorgulayarak tepki gösterdi.Hükümet eleştiriler sonrası 10 bin güvenlik görevlisini afet bölgesine gönderdi.