İspanya’da şiddet dalgası yayılıyor: Bir kentte daha sokaklar karıştı

İspanya'nın Barselona kentinde 24 Ekim akşamı yaşanan sokak şiddeti bu kez Bilbao kentine sıçradı.

Bask bölgesinin önemli kentlerinden Bilbao'da, aşırı sağcı ve provokatif eylemler yapan bir sosyal medya fenomeninin etkinliğini protesto etmek için toplanan kalabalık, etkinlik iptal edilmesine rağmen kent merkezinde şiddet içerikli eylemler yaptı.

Çok sayıda aracı ve çöp bidonlarını ateşe veren ve bazı dükkanları yağmalamaya çalışan gruba polis müdahale etti.