İspanya’da tarihi adım: Kilise cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödeyecek
İspanya hükümeti ile Katolik Kilisesi arasında varılan anlaşmayla, kilise bünyesindeki cinsel taciz vakalarının mağdurlarına ödenecek tazminatların tamamının Kilise tarafından karşılanacağı ifade edildi.
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti ile Katolik Kilisesi, cinsel taciz mağdurlarına yönelik tazminat konusunda önemli bir mutabakata imza attı. İspanyol basınında "tarihi" olarak nitelendirilen anlaşmaya göre, Kilise bünyesinde yaşanan taciz olaylarının mağdurlarına ödenecek tazminat masrafları tamamen Katolik Kilisesi tarafından üstlenilecek.
Sözleşmeye Adalet Bakanı Felix Bolanos'un yanı sıra, Katolik Kilisesi'nin en üst temsilcisi olan Piskoposlar Konferansı Başkanı Luis Argüello ile İspanya Dinler Konferansı Başkanı Jesus Diaz Sariego imza attı. Anlaşma kapsamında, hukuki yolları kapanmış olan mağdurlar tazminat hakkından yararlanabilecek.
Anlaşmaya göre, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz başvurularını Ombudsman değerlendirecek. Her vaka ayrı ayrı incelenecek, mağduriyetin tanınması ve uygun tazminat miktarının belirlenmesi için bir öneri hazırlanacak. Tarafların uzlaşamaması halinde nihai kararı Ombudsman'ın vereceği belirtildi.
TÜM ÖDEMELER KİLİSE TARAFINDAN KARŞILANACAK
Belirlenecek tazminatların, Katolik Kilisesi tarafından oluşturulan "İstismar Mağdurları İçin Kapsamlı Tazminat Planı" (PRIVA) kapsamında ödeneceği böylece devlet bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacağı ifade edildi.
Bakan Bolanos, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasinin, mağdurlara karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kilise mağdurlara tazminat ödemekten sorumlu olacak ve devlet bir kuruş bile ödemeyecek." dedi.
Söz konusu tazminatın hangi aralıkta olacağı ve kaç kişiyi kapsadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İSPANYA'DA KATOLİK KİLİSESİNDE CİNSEL TACİZ OLAYLARI
Siyasi, toplumsal ve medya baskısından dolayı İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik, çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edilen toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu.
Kilise, Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, son 1 yılda 39 mağdura 3 bin ile 100 bin avro arasında tazminat ödendiğini bildirmişti.
Kilise bünyesinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını araştıran bağımsız komisyon ise Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.