İspanya’da tarihi adım: Kilise cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödeyecek

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti ile Katolik Kilisesi, cinsel taciz mağdurlarına yönelik tazminat konusunda önemli bir mutabakata imza attı. İspanyol basınında "tarihi" olarak nitelendirilen anlaşmaya göre, Kilise bünyesinde yaşanan taciz olaylarının mağdurlarına ödenecek tazminat masrafları tamamen Katolik Kilisesi tarafından üstlenilecek.

Sözleşmeye Adalet Bakanı Felix Bolanos'un yanı sıra, Katolik Kilisesi'nin en üst temsilcisi olan Piskoposlar Konferansı Başkanı Luis Argüello ile İspanya Dinler Konferansı Başkanı Jesus Diaz Sariego imza attı. Anlaşma kapsamında, hukuki yolları kapanmış olan mağdurlar tazminat hakkından yararlanabilecek.

Anlaşmaya göre, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz başvurularını Ombudsman değerlendirecek. Her vaka ayrı ayrı incelenecek, mağduriyetin tanınması ve uygun tazminat miktarının belirlenmesi için bir öneri hazırlanacak. Tarafların uzlaşamaması halinde nihai kararı Ombudsman'ın vereceği belirtildi.