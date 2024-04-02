İspanya’da tarihi Filistin kararı! Son dakika koduyla duyurdular…

YAZDAN ÖNCE HAYATA GEÇECEK

İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını kaydetti.

Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı. İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.