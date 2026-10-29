İspanya’da tren faciası 68 ölü

İspanya dün ölümcül bir tren kazasıyla sarsıldı. Sabah yerel saatle 08.54'te Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan yuvarlandı. Kazada en az 68 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. İki trendeki toplam 544 yolcunun kazadan etkilendiği kaydedildi. Toledo çevresindeki tüm hastaneler seferber edildi. Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi. İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı iddia edildi. Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Ülkede son büyük tren kazası 18 Ocak 2026'da ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde meydana gelmiş, Iryo şirketine bağlı bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki tren kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükümetine Türkiye'nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör