İspanya’da tren faciası büyüyor: Ölü sayısı 69’a yükseldi

İspanya'da dün Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Garca-Page, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

Başbakan Sanchez ise yeni kazaların önlenmesi için demiryolu "güvenliğinin artırılacağını" söyledi.

Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kazadan etkilenenlerin yakınlarına destek vermekle kalmayıp bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.