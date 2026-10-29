İspanya’da tren faciası büyüyor: Ölü sayısı 69’a yükseldi
Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a çıktı. Başbakan Pedro Sanchez, facianın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılacağını ve benzer kazaların önlenmesi için demiryolu güvenliğinin artırılacağını açıkladı.
İspanya'da dün Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, düzenledikleri ortak basın toplantısında kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Garca-Page, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.
Başbakan Sanchez ise yeni kazaların önlenmesi için demiryolu "güvenliğinin artırılacağını" söyledi.
Başbakan Sanchez, "Belediyelerden İspanya hükümetine kadar tüm devlet idaresi, sadece kazadan etkilenenlerin yakınlarına destek vermekle kalmayıp bu trajedinin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması ve elbette bunun bir daha yaşanmaması için güvenliği artırmak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
4 YOLCU YOĞUN BAKIMDA
Madrid Kamu Sağlığı Merkezi ise dünden bu yana 98 ağır ve hafif yaralanın tedavi edildiğini bazılarının taburcu edildiğini bildirdi. Merkezin açıklamasına göre 4 yolcu yoğun bakımda tedavi görüyor.
Kaza bölgesinden sorumlu Sivil Savunma Biriminden bir sözcü ise kimlik tespitinin hızlıca yapılması için trenlerde yakınlarına bulanlara bir an önce irtibat merkezlerine giderek DNA örneği vermeleri çağrısında bulundu.
Öte yandan, İspanya'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle dayanışma amacıyla Avrupa Parlamentosu binaları önünde İspanyol ve Avrupa bayrakları yarıya indirildi.