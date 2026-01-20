İspanya’da tren kazası 40 ölü, 41 yaralı

İspanya ölümcül bir tren kazasıyla sarsıldı. Ülkenin Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı tren çarpıştı. Önceki akşam Malaga-Madrid seferini yapan 317 yolcunun bulunduğu hızlı trenin son üç vagonu Adamuz yakınlarında raydan çıktı. Bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden 100 yolcu taşıyan tren raylara devrilen vagonlara çarptı. Kazada 40 kişi hayatını kaybetti. 41 kişinin tedavi gördüğü, 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi. Kriminoloji uzmanlarının, hayatını kaybedenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için çalışmalara katılacağı bildirildi.