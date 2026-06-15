İspanya’da yangın 330 hektarı kül etti
İspanya Galicia'nın Padrón kentine bağlı Herbón bölgesinde cuma başlayan yangın sürüyor; yaklaşık 330 hektar kül oldu. Bölge alarma geçirildi, yaklaşık bir düzine ev boşaltıldı. Yangın, Cuma günü saat 16.01'de Padrón belediyesine bağlı Herbón bölgesinde çıktı ve söndürme ekiplerinin kontrol altına alma çabalarına rağmen ilerleyişini sürdürüyor. Resmî makamların son tahminlerine göre, alevler şimdiye dek yaklaşık 330 hektarlık alanı etkiledi. Bu sayı son saatlerde sürekli artıyor. Padrón Belediye Başkanı Anxo Rei Arca, yangının belediye sınırlarını aştığını ve Vilar do Bispo yönünde ilerleyerek Teo belediyesinin topraklarına girdiğini doğruladı. Yangının ikinci bir belediyeye sıçraması, koordinasyon çalışmalarını zorlaştırırken risk altındaki nüfusun bulunduğu alanı da genişletiyor.