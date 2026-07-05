İspanya’da yangın kâbusu

Avrupa genelinde haftalardır süren aşırı sıcak hava olayları, İspanya'da orman yangınlarını körüklüyor. Avrupa tahmin verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla ülke genelinde şimdiden yaklaşık 50 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu. Haziran ayı içerisinde yanan alan miktarı 15 bin 900 hektarı bulurken, ülke çapında her biri 500 hektardan daha büyük 14 alanda yangınla mücadele ediliyor. Katalonya bölgesine bağlı Girona kentinde rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle 50 bine yakın kişi evlerinden tahliye edildi.

Yaklaşık 10 bin hektarlık alanın risk altında olduğu ve ordudan yardım istendiği açıklandı. Yangın aşırı sıcakların beraberinde getirdiği en büyük sorunlardan biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da 130 bin hektarlık alan yangında kül oldu. Yangın tehlikesi Estonya'da beklenenin sekiz katına çıkarken, Fas ve İspanya, Portekiz'de Avrupa Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla 5 orman yangınına yardım gönderdi. Öte yandan Fransa'nın Drome vilayetinde devam eden orman yangınında 115 hektarlık alan küle döndü.