İspanya’daki göç krizi Avrupa’yı karıştırdı

Fas'tan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine giriş yapmasının ardından Avrupa'da yaşanan kriz sürüyor. Göçmen akınının arkasında İsrail'in olduğu iddia edilirken İspanya krizi kontrol altına alabilmek için olağanüstü çalışma yürütüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise patlak veren kitlesel göç dalgasının ardından bazı Avrupa ülkelerinin tavrına sert bir dille tepki gösterdi. Sanchez, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, Avrupa'nın dayanışmada yetersiz kaldığını belirterek yanlış bilgilendirme, önyargılar ve dar siyasi hesapları eleştirdi. Bazı ülkelerin İspanya'ya saldırmayı ve Schengen Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılması çağrısında bulunduğunu belirten Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetine gönderme yaptı. El Pais gazetesinin haberine göre, Sanchez, tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılımıyla toplantı talep etti. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri de AB yetkililerine gönderdiği ortak mektupta "AB'nin desteğiyle mevcut durumun tamamen kontrol altına alınacağını umuyoruz" denildi. Göç dalgası sonrası AB ülkelerinde peş peşe flaş kararlar alınırken İtalya, Schengen uygulamasını askıya aldığını Fransa ise sınır kontrollerini sıkılaştırdığını açıklamıştı.

'BİZİ SEÇMEZSENİZ OLACAĞI BU'

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın Ceuta kentinde meydana gelen büyük göçmen akınına tepki göstererek bunun Amerika'da da yaşanabileceği uyarısında bulundu. Trump, "Bu tam anlamıyla bir işgal gibi görünüyor. Eğer Cumhuriyetçiler seçilmezse yaklaşan ara seçimlerden sonra bizim de başımıza tam olarak bu gelecek, hatta daha da kötüsü" dedi.

69 BİN GÖÇMEN GERİ DÖNDÜ

İspanya'nın EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yaklaşık 69 bin 500 kişi Fas'a geri döndü. Gece boyunca ise yeni bir yasadışı girişimin kaydedilmedi. Tarajal Sınır Kapısı'na güvenlik bariyeri kurulumu için çalışmalar başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmen sayısının 67'ye yükseldiğini kaydetti. Yağmalanma korkusu yaşayan bazı esnaf, çoğu göçmenin aç ve susuz kaldığı için geri döndüğünü belirtti. Sosyal medyada sınırın açık olduğu yönündeki paylaşımların hızla yayılması üzerine binlerce kişi sınır bölgesine yöneldi.