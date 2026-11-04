İspanya’daki hızlı tren faciası sonrası flaş gelişme: İstifasını açıkladı

İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı.

İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.