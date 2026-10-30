İspanya’daki tren faciasında skandal
İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında önceki gün 2 hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 69'a yükseldi. 110 yaralıdan 60'ının taburcu edildiği, 50'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. İlan edilen 3 günlük yas dün başladı. Kazanın nedeninin açıklanması için çalışmalar sürüyor. Ancak basına yansıyan bir ses kaydı, skandal bir hatanın yaşandığını gözler önüne serdi. Ses kaydında ana istasyonun, trenlerden birinin arıza bildirmesine rağmen aynı hattaki diğer trene normal hızla yoluna devam etmesi talimatı verdiği ortaya çıktı.