İspanya’dan ABD-Venezuela krizine arabuluculuk teklifi

İspanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri hava saldırısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, gerilimin düşürülmesi, itidal çağrısı ve uluslararası hukuka bağlılığın altı çizilerek, mevcut krizin barışçıl ve müzakere yoluyla çözümü için İspanya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

"ÇÖZÜM BARIŞÇIL VE MÜZAKEREYLE OLMALI"

Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği belirtilirken, İspanya'nın Venezuela'da demokratik, müzakere edilmiş ve kalıcı bir çözümden yana olduğu ifade edildi. Madrid yönetimi, siyasi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan on binlerce Venezuelalıya kapılarını açmayı sürdüreceğini de yineledi.

İspanya, 28 Temmuz 2024'te Venezuela'da yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımadığını bir kez daha hatırlatarak, ülkede demokratik geçişe yönelik tüm girişimleri desteklediğini açıkladı.

SANCHEZ'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD'nin saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Sanchez, İspanya'nın Venezuela'daki durumu yakından takip ettiğini belirterek, büyükelçilik ve konsoloslukların açık olduğunu, tüm tarafların sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.