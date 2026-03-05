İspanya’dan ABD’ye rest: Tarihten ders almalıyız
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş Washington ve Avrupa arasında gerilim yarattı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, saldırılarda iki askeri üssünü kullandırmadığı gerekçesiyle kendilerini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a "Savaşa hayır" cevabını verdi. Sanchez, "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır" ifadelerini kullandı. "Tarihten ders almalıyız. Milyonlarca kişinin hayatıyla Rus ruleti oynamamalıyız" diyen Sanchez, İspanya'nın diplomasiden yana olduğunu dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İran'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildi ve bunu onaylayamayacağız" dedi. Öte yandan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki suçları nedeniyle hesap vermek zorunda kalmadığı için halihazırda çok sayıda ülkeye saldırı düzenlemeye devam edebildiğini, krizin tüm bölgeye yayılabildiğini ifade etti.