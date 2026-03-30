İspanya’dan dikkat çeken hamle: Hava sahası ABD uçaklarına kapatıldı

ABD, İran'daki hedeflerini vurmaya devam ederken İspanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'a yönelik saldırılarda yer alan ABD askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklayarak, daha önce ortak işletilen üslere erişim konusunda getirilen kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı.

Madrid'de gazetecilere açıklama yapan Robles, "İran'daki savaşla ilgili eylemler için ne askeri üslerin ne de hava sahasının kullanımına izin vermiyoruz" dedi.

Alınan kararla birlikte acil durum uçuşları hariç ABD askeri uçaklarının rotalarını değiştirmesi gerekecek.

İspanya Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, kararın İspanya'nın tek taraflı ve "uluslararası hukuka aykırı" başlatılan bir savaşı desteklemeyi reddetmesini yansıttığını söyledi.