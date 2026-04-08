İspanya'dan dünyaya adalet çağrısı: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınsın!"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail'in ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.
"SAYGISIZLIĞI KABUL EDİLEMEZ"
"Tam da bugün, İsrail Başbakanı Netanyahu saldırının başlamasından bu yana Lübnan'a yönelik en sert saldırısını gerçekleştirdi" diye yazan Sanchez, İsrail Başbakanı'nın "yaşama ve uluslararası hukuka olan saygısızlığının kabul edilemez" olduğunu vurguladı.
"AÇIKÇA KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"
Pedro Sanchez, "Açıkça konuşmanın zamanı geldi. Lübnan ateşkes kapsamına alınmalıdır. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu son ihlalini kınamalıdır. Avrupa Birliği, İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır ve bu suç eylemleri için hiçbir cezasızlık olmamalıdır." ifadesini kullandı.