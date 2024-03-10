İspanya’dan ‘Filistin devleti’ çıkışı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıması için çaba göstereceğini belirtti. Sanchez, hükümet olarak Filistin devletinin tanınması için bir karar metnini bu yasama döneminde Meclis'e sunacaklarını söyledi. Uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını kaydeden Sanchez, Filistin devletinin tanınmasını "ahlaki inançtan, haklı bir dava olmasından ama aynı zamanda İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak birlikte yaşaması ve bir arada var olabilmesinin tek yolu olduğu için istediğini" kaydetti.