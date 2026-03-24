İspanya’dan İran’a sert tepki! “İdamlara son verin” çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da muhalif üyelerin idam edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "İspanya hükümeti bu idamları kesin bir dille kınamakta ve İran yetkililerini ölüm cezalarına son vermeye çağırmaktadır" denildi.

"İNSANLIK DIŞI" VURGUSU

Açıklamada, İspanya hükümetinin idam cezalarına her zaman karşı olduğu ve bunu "insanlık dışı" olarak tanımladığı vurgulanarak "İran rejiminin halkına, özellikle de barışçıl protestoculara yönelik baskısını bir kez daha kınıyoruz. Protestocuların birçoğu, kısa yargılamalar sonrasında öldürülmüş, idam edilmiş ya da keyfi olarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGESEL SALDIRILARA DA TEPKİ

Madrid yönetimi, İran'ın Körfez ülkelerinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını da sert bir dille eleştirdi. Bu saldırıların uluslararası hukuk ve insancıl hukukun sistematik ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada "İspanya, İran rejiminin Körfez ülkelerinde ve bölgede sivil halka, evlere ve stratejik sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku sistematik olarak ihlal etmesini, öngörülemeyen çevresel ve ekonomik sonuçlara yol açmasını kesin bir dille kınamaktadır" denildi.

İran rejiminin Körfez ülkelerine ve bölgeye yönelik saldırılarını sona erdirmesinin ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasının talep edildiği açıklamada, tüm taraflara itidal gösterme ve küresel çapta istikrarsızlaştırıcı etkileri hissedilen çatışmayı tırmandırmama çağrısı yapıldı.