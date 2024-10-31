İspanya’dan İsrail’e yasak: Etkinlikten çıkarıldılar

İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, yaptığı açıklamada, "FEINDEF'e, İsrail'den ya da herhangi bir İsrailli şirketten kurumsal katılım olmayacak. İspanya, Filistin ve Lübnan'da barış ve güvenliğe kendini adamıştır ve uluslararası insani hukuka saygı göstermektedir. FEINDEF buna kayıtsız kalamaz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en büyük savunma fuarı olan FEINDEF'den İsrail'in çıkarılması kararının arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan'daki saldırılarını protesto etmenin yanı sıra aralarında İspanyolların da olduğu uluslararası bir grubun, Batı Şeria'da bulundukları sırada İsrailli askerlerin saldırısına uğramasının da bulunduğu belirtildi.