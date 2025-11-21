İspanya’dan Meta’ya casusluk soruşturması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, parlamentonun Meta hakkında 'kitlesel ve sistematik' bir gizlilik ihlali iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Sanchez, "İspanya'da kanun, herhangi bir algoritmanın ya da büyük teknoloji platformunun üzerindedir. Haklarımızı ihlal eden herkes bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Euronews'ün haberine göre Sanchez, 'Ülkemiz ve Avrupa, bu yeni teknolojik oligarşinin yalanları, nefreti ve gücü kötüye kullanımına boyun eğmeyecek" dedi. Uluslararası soruşturma, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın, Eylül 2024'ten 2025 yaz aylarına kadar Android kullanıcılarının web geçmişini izlemek için gizli bir mekanizma kullandığını ortaya çıkarmıştı.