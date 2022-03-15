İspanya’dan Rus oligarka darbe! İki yat ve bir gemiye el koyuldu

İlk olarak, Başbakan Pedro Sanchez'in de açıkladığı, Barselona limanında bulunan "Valerie" adlı lüks bir yata el koyan İspanyol Deniz Gümrük Müdürlüğü, daha sonra "Lady Anastasia" adlı Adriano Limanı'ndaki (Mayorka) bir yata ve Melilla'daki bir gemiye de el konulduğunu duyurdu.

Deniz Gümrük Müdürlüğü, el konulan söz konusu yatların ve geminin gerçek sahiplerinin Rus oligarklar olduğu yönünde soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın kara para aklama ile terörizm finansmanı suçlarını da kapsadığını bildirdi.