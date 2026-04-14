İspanya'dan Trump'a sert eleştiri: "Yaptıklarıyla dünyayı felakete sürüklüyor"
İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, bir grup yabancı basın mensubuna özel açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zamana kadar dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, dünyanın felakete sürüklendiğini belirterek, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını bitirmek istiyor" dedi. Diaz, ayrıca Trump'ın Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımladı.
Trump'ın yaptıklarını bir felaket olarak nitelendiren Diaz, "Trump, aptal biri değil ne yaptığını çok iyi biliyor. Hedefi çok açık. Çalışma dünyasını, işçileri koruyan hakları, sendikaları bitirmek istiyor. Bu dünya ve İspanya için çok ciddi bir gerileme olur. Donald Trump'ın dünyaya yaptıklarının çok ciddi sonuçları var." dedi.
"TARİHİ, BÜYÜK BİR HATA"
Trump'ın Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo için söylediklerini "Tarihi, büyük bir hata" olarak tanımlayan Diaz, "Papa, barışı savunan bir ülke lideri, Vatikan Devlet Başkanı ve inananlar için dini bir lider. Trump, inançlı olsun ya da olmasın bu önemli değil. Papa için söyledikleri saygısızlık." ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN SÖYLEDİKLERİ ŞAKA GİBİ"
İspanya Başbakan Yardımcısı, Papa 14. Leo'ya büyük saygı duyduğunu anlatarak, "Ben devlet başkanları olarak Trump'a da Papa'ya da saygı duyuyorum. Ama Trump'ın Papa hakkında şaka gibi söylediklerini ben başka bir ülke lideri için söyleseydim kim bilir neler olurdu?" diye konuştu.