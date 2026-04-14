İspanya'dan Trump'a sert eleştiri: "Yaptıklarıyla dünyayı felakete sürüklüyor"

"AB BİZİ SAVUNMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Diğer yandan İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı bu ülkeye girişi yasaklanan İspanyol bakanlardan birinin de kendisi olduğunu hatırlatan Diaz, "Benim için İsrail'in bana yasak koymasından daha önemlisi Avrupa Komisyonunun halen buna karşılık vermemesi. Avrupa Komisyonu, AB üyesi olan bir ülkenin bakanını, bizi savunmak için hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.

AB'nin aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine de cevap vermediğini vurgulayan Diaz, "Trump, Noel öncesi AB'ye ne yapacağını açıkça söyledi ancak Avrupa Komisyonu halen buna karşılık vermedi, yapılması gerekeni yapmadı." eleştirisini getirdi.