İspanyol milletvekilinden cesur eylem: Filistin için harekete geçti

İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki Aragon Filistin Evi ve Kudüs Derneğinin 19 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemini desteklediğini duyurdu. "Hayatta ve siyasette kelimelerin yetmediği, örnek olmanın önemli olduğu zamanlar vardır." diyen İspanyol milletvekili, Filistin'e destek için dün başladığı açlık grevini 29 Kasım'a kadar sürdüreceğini belirtti.