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Haberler Dünya Haberleri İspanyol milletvekilinden cesur eylem: Filistin için harekete geçti
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:22

İspanyol milletvekilinden cesur eylem: Filistin için harekete geçti

İspanya’da milletvekilliği görevi yapan Jorge Pueyo, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma tepkisiz kalmadı. Filistin’e destek vermek amacıyla açlık grevine başladı.

AA
İspanyol milletvekilinden cesur eylem: Filistin için harekete geçti

İspanyol milletvekili Jorge Pueyo, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi olan İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki Aragon Filistin Evi ve Kudüs Derneğinin 19 Kasım'da başlattığı açlık grevi eylemini desteklediğini duyurdu. "Hayatta ve siyasette kelimelerin yetmediği, örnek olmanın önemli olduğu zamanlar vardır." diyen İspanyol milletvekili, Filistin'e destek için dün başladığı açlık grevini 29 Kasım'a kadar sürdüreceğini belirtti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Meclis Sözcü Yardımcısı olan Pueyo, ayrıca "İspanya'nın İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesmesini, İsrail Devleti'ne tam silah ambargosu uygulanmasını ve Filistin davasının görünür kılmasını" talep etti.

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İspanyol milletvekilinden cesur eylem: Filistin için harekete geçti
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