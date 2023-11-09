İspanyol Senatosunda İsrail tepkisi: Yaşananlar korkunç!

İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve aşırı sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i kınamayan sağ görüşlü partileri ve İsrail'e karşı harekete geçmeyen kendi hükümetini eleştirdi. Belarra, Senatoda yapılan bir oturumda, İsrail'e karşı herhangi bir kınama yapmayan, Senatoda çoğunlukta olan sağ görüşlü Halk Partisini (PP) hedef aldı.

PP'den Senatörlere "Benim ve hükümetin İsrailli sivillere yönelik saldırıları reddettiği şüphe götürmez bir durum. Ama şüpheli olan PP'nin İsrail'in soykırımının suç ortağı olup olmadığıdır. Bunu açıklığa kavuşturun." diye seslenen Belarra, sağ görüşlü partinin İsrailli sivillere yönelik gösterdiği tepkileri Filistinli siviller için göstermeyerek çifte standart uygulamasından yakındı.

"İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESİN"

"Filistin'de gördüklerimiz İsrail tarafından yapılan bir soykırımdır. Etnik temizliktir. Tüm halkı imha girişimidir." şeklinde konuşan Belarra, "Bu, 10 yıllardır İsrail'in kendisine ait olmayan toprakları işgaliyle, Filistinlilerin evlerini çalarak, onları suçlayarak, Filistin halkına günlük şiddet uygulayarak ve aynı zamanda İsrail cezaevlerindeki onlarca tutukluya işkence yapılarak devam eden bir süreçten geliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de bugün yaşananların "korkunç" olduğunu vurgulayan İspanyol Bakan, şöyle devam etti: "Sivil halkı bombalamak. Bayanlar ve baylar sizler, sivil halkın bombalanmasına razı mısınız? Son bir ayda bombalanan kadın ve çocuk sayısı geçen yılın tamamından daha fazla. Bayanlar baylar kınayın bu katilleri. Bugün için açıklamanız gereken budur. Üstelik bu bir meşru müdafaa değildir." Belarra, İspanyolların bu soykırımın bitmesini isteyen bir barış halkı olduğunu ve İspanyol hükümetinin hemen "İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi gerektiğini" kaydetti.