İspanyollar genel seçim için yarın sandık başına gidiyor: Anketler ne gösteriyor?

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te gerçekleşen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekildi.

Ülkedeki tüm anketler, ilk kez 2019 yılında başlayan ve son 2023 seçimleri sonrasında da devam eden koalisyon hükümeti zorunluluğunun 29 Kasım seçimleri sonrasında da süreceğini gösteriyor.

İspanya'nın siyasi geleceğinde ülke yönetimi için mevcut durumda iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümeti veya muhalefetteki iki sağ partinin koalisyonu olmak üzere sadece iki olasılık bulunuyor.

Anketler, ana muhalefetteki Halk Partisini (PP) favori gösterip, Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu elde edebileceğini iddia ediyor.

Son 8 yıldır üç seçim geçirerek farklı hükümetlerle başbakan olan, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, 2023'ten bu yana iktidarda olan son hükümetinde oldukça zor anlar yaşadı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de temmuz ayının sonunda Fas'tan İspanya tarafına 80 bine yakın düzensiz göçmenin geçmesi, Kanarya Adaları'nda son dönemde artan göç sorunu, bir yıl içinde meydana gelen iki hızlı tren kazasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi, Başbakan Sanchez'in eşi, erkek kardeşi ve partisinin iki üst düzey yöneticisine yönelik yolsuzluk iddiaları, hükümeti en çok yıpratan gelişmeler oldu.

Ayrıca, mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin bazı yasama dönemlerinde bütçe sunamaması, birçok yasa tasarısını meclisten geçirememesi ve ülkeyi kararnamelerle yönetmek zorunda kalması da karşılaştığı başlıca güçlükler arasında yer aldı.

Diğer yandan ülkedeki son seçimlerde birinci parti çıkmasına rağmen hükümet kurmak için destek bulamadığından ana muhalefette kalan PP, seçim programında 1 milyon konut inşa etme, gelir vergisinde indirim ve göçmen politikasında sertlik vaatlerini öne çıkardı.

İspanya tarihinde ilk kez bir seçimde göç sorunu seçmenlerin tercihini belirlemede temel konulardan biri olurken, sağ ve sol partilerin bu konudaki tutumu birbirinden tamamen zıtlık gösteriyor.

Düzensiz göçmen krizine karşı PP ve Vox ülkenin güney sahillerinde donanmanın sınır güvenliğini sağlayıp, düzensiz göçmen taşıyan tekneleri durdurmasını ve hükümetin bu yıl yaptığı ve 1 milyondan fazla düzensiz göçmenin başvurduğu yasallaştırma sürecinin bir daha yapılmasının engellenmesini öneriyor.

PSOE ve sol partilerin ittifakı Geniş Cephe ise İspanya'nın göçmenlere ihtiyacı olduğunu, bunun yasal bir şekilde yapılması için üçüncü ülkelerle anlaşmalar yapılmasını ve göçmenlerin insani haklarının savunulması gerektiğini belirtiyor.

SANCHEZ'E GÖRE HALK TERCİHİNİ "GERİCİLİK" VEYA "İLERİCİLİKTEN" YANA YAPACAK

Diğer yandan Başbakan Sanchez, seçim kampanyası boyunca, İspanyolların bu kez sandık başındaki tercihlerinin "gericilik" ve "ilericilik" arasında olacağını savundu.

Kendi hükümetini, "demokratik, ilerici, özgürlükçü" olarak tanımlayan Sanchez, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile eşdeğer gösterdiği sağ ve aşırı sağın "demokratik gerileme ve kemer sıkma politikalarından başka bir şey getirmeyeceğini" iddia etti.

Ülkedeki sermayeye yön veren kişilerin, büyük şirketlerin ve tekno-oligarkların sağı desteklediğini ileri süren Sanchez, 2023'te yüzde 66'da kalan seçimlere katılım oranının bu kez yüzde 75'in üzerine çıkması halinde sosyalist hükümetin 4 yıl daha ülkeyi yönetme olasılığının artacağını belirtti.

Bu arada Filistin Devleti'nin tanınması, İsrail'e silah ambargosu ve yerleşim birimleri ürünlerine ithalat yasağı getirilmesi, ABD–İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkılarak İspanyol üslerinin ve hava sahasının kullanımına sınırlamalar getirilmesi, Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'ya tam destek verilmesi ve NATO ülkelerinde savunma harcamalarının milli gelirin yüzde 5'ine çıkarılmasına karşı çıkılması gibi temel kararlar Sanchez hükümetince alınsa da seçim propagandası döneminde dış politika çok az gündeme getirildi.

Sanchez'in dış politikada aldığı kararlara hep karşı çıkan ve çoğunlukta Trump yanlısı bir politik tavır takınan sağ partiler, sosyalist hükümeti daha çok göç sorunu ve yolsuzluk skandalları ile eleştirmeyi tercih etti.

Sosyalist liderin 8 yıllık iktidarında yıprandığını ve İspanya'nın siyasi bir değişiklik yaşayacağını savunan kamuoyu anket şirketleri, PP'nin seçimlerden birinci parti çıkarak, Vox partisiyle birlikte 190'dan fazla milletvekili çıkaracağını ve hükümeti kuracak mutlak çoğunluğu elde edeceğini savunuyor.

Tahminler, PP'nin 112-146, PSOE'nin 100-133, Vox'un 44-75, Geniş Cephe'nin 8-17 milletvekili çıkarması yönünde çıkıyor.

Meclisteki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belli olacağı genel seçimlerde 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçimler, 22 bin seçim merkezinde kurulacak 210 bin sandıkta yerel saat ile 09.00'da başlayıp saat 20.00'de sona erecek.

350 sandalyeli Meclisin mevcut dağılımı şu şekilde oluşuyor: Halk Partisi (PP) 137, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 121, Vox 33, Sumar 31, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 7, Katalonya için Birlik (Junts) 7, Bildu 6, Bask Milliyetçi Partisi 5 (PNV), Navarra Halk Birliği (UPN) 1, Kanarya Koalisyonu (CC) 1, Galiçya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1.