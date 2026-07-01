İsrail 10 gündür ezanı engelliyor
Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde 10 gündür ezan okunmasını engellediği ve camiyi sinagoga dönüştürmeye çalıştığı uyarısı yapıldı. Harem-i İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, "İşgalciler, cami avlusundaki çatı onarım çalışmaları bahanesiyle son 10 gündür müezzinin ezan okumasını engelliyor. İşgalci İsrail saldırı ve ihlaller yoluyla camiyi Yahudileştirmeye, üzerinde kendi kontrolünü dayatmaya ve haremin tarihi kimliği ile mevcut gerçekliğini değiştirmeye çalışıyor" dedi.