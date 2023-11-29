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Haberler Dünya Haberleri İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin'in simge ismi için flaş karar!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:25 Son Güncelleme: 29.11.2023 16:33

İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin'in simge ismi için flaş karar!

İsrail ile Hamas arasındaki rehine takası ve ateşkes anlaşmasının iki gün daha uzatılmasının ardından İsrail, bu akşam serbest bırakması beklenen esirlerin listesini Filistin’e iletti. Listede “Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed Temimi'nin de bulunduğu belirtildi.

AA
İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin’in simge ismi için flaş karar!

Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması beklenen esirler arasında "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de bulunduğu aktarıldı.

Tamimi, yaklaşık 11 yaşından bu yana protesto eylemleri ve İsrail askerleriyle karşı karşıya gelmesi nedeniyle İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline geldi. "Filistinli cesur kız",15 yaşındaki kuzeninin bir protesto sırasında başından plastik mermiyle vurulmasının ardından 2017 yılında bir İsrail askerine tokat atıp tekmelediği için sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 22 yaşındaki Tamimi, bu olay sonrasında dünya çapında Filistin'in simgesi haline gelmişti.

Tamimi, İsrail'in Gazze katliamına başlamasının ardından sosyal medyada kışkırtıcılık yaptığı iddiasıyla bu yıl Kasım ayında yeniden tutuklanmıştı.

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İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin'in simge ismi için flaş karar!
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