İsrail 30 ismi açıkladı: Filistin’in simge ismi için flaş karar!

Hamas ile varılan mutabakat kapsamında İsrail hapishanelerinden bu akşam serbest bırakılması beklenen 30 Filistinli esirin isimlerinin belli olduğu bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerden bu akşam 30 Filistinli esirin serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi. Serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 15'nin 18 yaş altı çocuk, 15'nin kadın olduğu kaydedildi.