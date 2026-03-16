İsrail 450 bin yedeği askere çağıracak
İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağını bildirdi. Bu talebin önümüzdeki günlerde hükümet tarafından onaylanması bekleniyor. Haberde, 450 bin yedek askerden bahsedilmesine karşın şu anda orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğuna ve bunun İsrail ordusunun savaş bölgelerinde yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında alınan kararla belirlendiğine işaret edildi.