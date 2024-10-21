İsrail, 5 Ekim’den beri Cibaliya’da 600’den fazla Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bölge halkını yerinden etmek için aç bırakma siyaseti uyguladığını söyledi.

İsrail ordusunun kara saldırılarının ve kuşatmasının başlamasının ardından bölgede, sivil savunma ekiplerinin ulaştığı bazı Filistinli ailelerin 5 gündür yemek yemediğini bildirdiğini aktaran Sivil Savunma Sözcüsü, "İsrail yerleşim yerlerinin ardından, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezleri ve bölgeleri hedef alarak bölge halkını göçe zorluyor." dedi.

Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in "girilmesi yasak bölge" ilan etmesi sebebiyle bombalanan bölgelere erişemediğine dikkati çekti.

İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerin günlerce enkaz altında kaldığını hatırlatan Basal, uluslararası topluma sivil savunma ve sağlık ekiplerinin hedef alınan bölgelere erişmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Basal, İsrail'in şiddetli saldırılarını başlattığı 5 Ekim'den bu yana Cibaliya kampında 600'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini kuşatarak ve hedef alarak sağlık sistemini hizmet dışı bıraktığına değinen Basal, bölgedeki sağlık ekiplerinin de hizmet veremediğini kaydetti.

Basal, Kemal Advan Hastanesine getirilen yaralılardan çoğunun tıbbi imkansızlıklar sebebiyle hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.