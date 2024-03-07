İsrail 8 bin kadını katletti

Katil İsrail'in 153 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 800'e yükseldi. Dünya bugün 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımda gerçekleştirilen acımasız saldırılarda hayatını kaybeden kadın sayısı 8 bine dayandı. Binlerce anne kucağında çocuklarıyla can verdi.Başta ABD olmak üzere BM ve birçok Avrupa ülkesinin yaşanan kadın ve çocuk katliamına karşı halen sessizliğini koruması tepkilere yol açarken, 6 bine yakın kadın da saldırılarda ya evladını ya da eşini kaybetti. İşgalci İsrail'in hava bombardımanında evladını kaybeden Gazzeli kadının, "Çocuklarım karınlarını doyuramadan katledildiler, yetmedi mi dünya? Yetmedi mi bu adaletsizlik?" feryadı hafızalardan silinmezken, yine Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi morgunda eşiyle vedalaşan Gazzeli bir kadının "Sözleşmiştik, birlikte ölecektik" sözleri yürekleri dağlamıştı.