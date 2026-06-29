İsrail-ABD çatlağı büyüyor

İki stratejik müttefik ülke olan İsrail ve ABD arasındaki balayı artık sona eriyor. Önce İran ile varılan ateşkes ve peşinden başlayan barış görüşmeleri nedeniyle iki müttefikin görüş ayrılıkları giderek derinleşiyor. Kaynaklara yakınlığıyla bilinen haber sitesi Politico'ya göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in "Önce Amerika" politikasından muaf tutulacağı beklentisini boşa çıkardı. "İsrail'in Vance ile problemi Vance'den daha büyük" başlıklı haberde "Vance'in İsrail şüpheciliği ABD siyasetinde artık merkeze yerleşti" denildi.

ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ

İsrailli bir yetkili de ABD ile üst düzey ziyaret ve telefon görüşmeleri dramatik biçimde azalırken "Henüz en kötü yere gelmedik, daha fazlası geliyor" açıklamasında bulundu. Politico "İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 2025 yılında tam beş kez başkent Washington'a gelerek ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Ancak Netanyahu 2026'da ABD'ye sadece bir kez gelebildi" diye yazdı. Haberde ayrıca, Netanyahu'nun seçimlerden önce Başkan Trump'tan koşulsuz bir destek almayı umduğu ancak bu beklentinin karşılık bulmadığı da kaydedildi.