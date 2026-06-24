İsrail ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan’ı vurdu: 2 ölü

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentine bağlı Keferrumman beldesi yakınlarındaki Debşe Tepesi çevresinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri öğle saatlerinde de Yukarı Nebatiye beldesinde 2 araca ateş açmıştı.

Öte yandan dün Yukarı Nebatiye beldesinde yol açma çalışmaları sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.