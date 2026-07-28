İsrail: ABD, İran'ın enerji tesislerine saldırıya izin vermedi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlemek istediklerini ancak ABD'nin onay vermediğini bildirdi.

İsrail: ABD, İran’ın enerji tesislerine saldırıya izin vermedi
DHA

İsrai Savunma Bakanı Israel Katz, ülke basınına İran'la ilgili açıklamada bulundu.

"ABD ONAY VERMİYOR"

Katz, İran'ın enerji altyapısına saldırılar düzenlemeyi çok istediklerini söyleyerek, "Ancak ABD, İran'ın komşu ülkelere saldırması ve küresel petrol krizini tetikleyeceği endişesiyle buna onay vermiyor" ifadelerini kullandı.

İran'a saldırılar düzenleyen ABD savaş uçaklarının İsrail'deki askeri hava üslerinden havalandığını belirten Katz, "İran, bölge ülkelerine karşılık vermesine rağmen İsrail'e caydırıcılıkları nedeniyle saldırı düzenleyemiyor" diye konuştu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSRAİL #İRAN #ABD

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