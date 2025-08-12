İsrail açlıkla öldürmeye devam ediyor. Son 24 saatte 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi
İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 5 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca Siyonist ordunun son saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde açlığı da silah olarak kullanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 103'ü çocuk olmak üzere 227'ye yükseldiği aktarıldı.
İSRAİL'İN SON SALDIRILARDA 15 KİŞİ KATLEDİLDİ
Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.
İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.