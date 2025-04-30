İsrail alevler içinde: Uluslararası yardım talep edildi

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının kontrolden çıkması nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı.

Sürücüler araçlarını terk edip yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştı, 4 araç yandı. Mahsur kalanlar ise kurtarma ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsraillilerin bir çekicinin arkasında Kudüs'e tahliye edildiği görüldü. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs tepelerini saran yangınlarda şu ana kadar 12 kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı. Yayılan alevler nedeniyle en az 5 yerleşim yeri de tahliye edildi.