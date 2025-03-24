İsrail Ankara’nın bölgesel nüfuzundan endişeli: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
İsrail basınında son zamanlarda Tel Aviv’in, Ankara’nın Şam’da artan nüfuzu nedeniyle tedirgin olduğu ve buna yönelik tedbir aldığı yazılıyordu. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar bu konu hakkında, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemediklerini bildirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar, "ortak değerler, çıkarlar ve bir kısmı acı ortak tarihi paylaştıklarını zaman zaman da görüş ayrılıkları yaşadıklarını" söyledi.
Saar, İsrail'in AB için stratejik bir kazanım olduğunu savunarak bölgede "İran, Husiler, Hamas ve Hizbullah'a karşı verdikleri savaşın Batı medeniyeti için olduğunu" ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini iddia eden Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması, Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkmasıyla savaşın yarın bitebileceğini" iddia etti.
İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesine değinen Saar, Hamas'ın insani yardımlardan güç elde ettiğini bu nedenle ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze'de yardımların dağıtılması için eski düzende devam etmeyeceğini, geçmişten farklı bir sistem kuracaklarını belirtti ancak detay vermedi.
İSRAİL TÜRKİYE'DEN ÇEKİNİYOR
Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlamasını ABD ile görüşüp görüşmedikleri üzerine bir soruyu yanıtlayan Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.
TEL AVİV'İN TÜRKİYE KORKUSU
İsrail, Türkiye'nin Suriye'de giderek artan etkisini yakından takip ediyor. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Türkiye'nin bu ülkede artan etkisine ilişkin güvenlik yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.
Yine İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de Netanyahu'nun "Suriye'deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki yakınlaşmayı endişeyle takip ettiği" aktarıldı.
Öte yandan Walla haber sitesinde, Şam yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi yardım alma karşılığında Humus'a bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmek için Ankara ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Haberde, Humus'un doğusunda görülebilecek bir "Türk askeri varlığının" İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiği vurgulandı.