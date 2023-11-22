İsrail asıllı ABD'li profesöre göre, Gazze'de savaş suçu işlendiğine dair "yeterli kanıt" var

ABD'li Profesör Omer Bartov, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye saldırılarında savaş suçu işleyip işlemediği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sivillerin büyük kısmının yerinden edilmesi ve çatışmadaki orantısızlıktan dolayı saldırıların "etnik temizliğe girmeye başladığını" belirten Bartov, "Bence sadece insani felaketin değil, sonunda soykırıma dönüşebilecek bir durumun eşiğindeyiz." dedi.

Bartov, "Askeri hedefler ile öldürülen sivillerin sayısı arasındaki orantısızlık nedeniyle savaş suçlarının işlendiğini söylemek için yeterli kanıt var." şeklinde konuştu.

"İSRAİL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLERİN, ANTİSEMİTİZMLE BİR TUTULMASI SAÇMALIK"

Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü Bartov, bazı İsrailli yetkililerin, Gazze'deki sivilleri öldürme niyetleri olmadığı yönündeki açıklamalarına işaret ederken bazı siyasi ve askeri liderlerin "kulağa soykırım gibi gelen" söylemlerini de değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yahudi kutsal kitabındaki savaşta kadın, çocuk veya yaşlı ayrımı gözetmeden her canlının öldürülmesi, şehirlerin yok edilmesi yönünde ifadelerin yer aldığı anlatılardaki Amalek kavmini Filistinlilere benzetmesine işaret eden Bartov, saldırılar sırasında bir liderin bu türden açıklama yapmasının "sorumsuzca" olduğunu vurguladı.

Bartov, bu açıklamaların sahadaki askerleri kışkırttığına, aynı zamanda askerlerin savaş kurallarına ve yasalara aykırı hareket etmelerine davetiye çıkardığına dikkati çekerek bu sözlerin "soykırım olarak yorumlanabileceğine" işaret etti.

İsrail'e yönelik eleştirilerin, antisemitizmle bir tutulmasını da "saçmalık" olarak değerlendiren Bartov, eleştirilerin kendisini kesinlikle "antisemitik" yapmayacağını belirterek "Ben aslında Yahudiyim ve Yahudi tarihi öğretiyorum." dedi.

Bartov, İsrail hükümetinin özellikle de Netanyahu'dan sonra kendilerine karşı yapılan eleştirileri sürekli "antisemitizm" olarak nitelediğini belirterek, "Eğer İsrail'e yönelik tüm eleştirilerin antisemitik olduğunu söylerseniz, bu İsrail'in her istediğini yapabileceği, çünkü sizin onu eleştiremeyeceğiniz anlamına gelir." diye konuştu.

Bu tutumun "kabul edilemez" olduğunu kaydeden Bartov, antisemitizmde gerçek bir artış olduğu ancak İsrail hükümetinin eylemlerinin de buna katkıda bulunduğu yorumunu yaptı.

ABD'DEKİ FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

İsrail asıllı ABD'li profesör Omer Bartov, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine de değinerek genç öğrencilerin siyasi olarak aktifleşmesinin "harika" olduğunu ifade etti.

Öğrencilerine de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının arka planı hakkında okuma yapmalarını söylediğini aktaran Bartov, "Protestoların iyi olduğu görüşündeyim. Aslında protestoların, ABD yönetiminin, İsrail'e farklı bir politika izlemesi için baskı yapmasında önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bartov, öğrencilerinin ve diğerlerinin de Gazze'de neler olduğu konusunda biraz daha konuşkan olmalarını istediğini de sözlerine ekledi.